جامعة سوهاج تضع خطة بحثية شاملة للمساهمة فى حل المشكلات المجتمعية ونشر التوعية

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن بدء العمل فى وضع خطة بحثية شاملة لإيجاد حلول لبعض المشكلات المجتمعية الملحة، وذلك انطلاقا من دور الجامعة التوعوي والتثقيفي لخدمة جميع أفراد المجتمع، موضحاً أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد النقاط البحثية التي تبناها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، من أجل المساهمة في إيجاد حلول عاجلة للقضاء على تلك المشكلات المجتمعية.

وفي هذا الصدد عقد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماعاََ موسعاََ مع فريق عمل الخطة البحثية المختص بإيجاد حلول لبعض المشكلات المجتمعية، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول النقطة البحثية الأولى والمتعلقة بحل مشكلات أمراض الكلي والفشل الكلوي، من خلال تشجيع ودعم البحث العلمي وبرامج الوقاية والتوعية بهذا المرض، وجعل المجتمع أكثر وعياََ بمخاطر الإصابة بالفشل الكلوي وبالعوامل المسببة له.

وأضاف النعماني، أنه خلال الاجتماع تم توزيع المهام وتصنيف فريق العمل إلى مجموعات بحثية لدراسة الوضع الراهن والوقوف على الأسباب الحقيقية لانتشار مرض الفشل الكلوي، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة للتحكم فى العدد داخل وحدات الغسيل الكلوي، وكذلك دراسة الممارسات الاجتماعية وأثرها على معدل انتشار المرض، لافتاً إلى ذلك سيتم بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال إدارة الغسيل الكلوي بمديرية الصحة بالمحافظة.

جديد بالذكر أن فريق عمل الخطة البحثية يضم الدكتور أحمد حسانين أستاذ بكلية العلوم، الدكتور على طه أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب البشري، الدكتور عبد المنعم كوكب أستاذ وقائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور حمدى حسانين أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة وفاء محمد علي أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، الدكتور أحمد الجهيني أستاذ بكلية العلوم، الدكتور علي أبو عامر أستاذ بكلية العلوم ورئيس قسم النبات، والدكتورة زينب الشريف الأستاذ بكلية التربية النوعية، وكذلك الدكتور محمود سعد، والدكتور مصطفى رضوان، والدكتورة شيماء منتصر، والدكتورة هويدا بدر المدرسين بكلية العلوم.



الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث