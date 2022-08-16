توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظ المنطقة الروتارية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وأندية روتارى مصر لتفعيل التعاون المشترك، بحضور قيادات الوزارة ووحدة السياسات، ولفيف من أعضاء الروتارى، وقام بتوقيع البرتوكول، من جانب الوزارة، إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ومن جانب روتارى مصر، خالد الريس رئيس لجنة العلاقات الحكومية بروتارى مصر.

واستعرض وزير الشباب والرياضة، المحاور والأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة التى تتمثل فى بناء الإنسان المصرى من خلال تحسين النمط الصحى، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر، ومحور التنمية الاقتصادية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

وتطرق الوزير إلى مشروعات وزارة الشباب والرياضة التى تنفذها فى مختلف المجالات سواء على مستوى رياضة البطولة وتنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية، أو على مستوى العمل الشبابى والبرامج الثقافية لمختلف الفئات من شباب وطلائع.

وعرض الدكتور أشرف صبحى أيضا مجالات الطرح الاستثمارى بالهيئات الرياضية ومراكز الشباب.

ووجه الدكتور أشرف صبحى الدعوة لأعضاء روتارى مصر و شباب الروتاراكت، لزيارة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورؤية مدى الإنجاز الذى تحقق فى عهد رئيس الجمهورية، كما وعد بعقد ندوة مع شباب الروتاراكت.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى الأدوار المجتمعية التى تقوم بها أندية الروتارى فى مختلف المحافظات، وآليات التعاون المستقبلية مع وزارة الشباب والرياضة على الصعيد المجتمعى من خلال إمكانية تقديم الخدمات التنموية بالمنشآت الشبابية والرياضية.

من جانبه، قدم الدكتور عماد عبدالوهاب محافظ المنطقة الروتارية 2451 روتارى مصر، التهنئة لوزير الشباب والرياضة على ثقة القيادة السياسية، مشيرًا إلى إنّ الأندية الروتارية تساهم بشكل كبير وفعال فى توفير حياة كريمة لأهالى المناطق الأكثر احتياجًا.