تنظيم محاضرات توعوية وورش فنية بثقافة شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يشهد فرع ثقافة شمال سيناء تواصل الفعاليات الثقافية بمحاضرات وورش فنية لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين.

واعلن فرع ثقافة شمال سيناء، ان الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، نظمت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.

واستمر فرع ثقافة شمال سيناء في تنفيذ ورشة "التصوير الزيتى" تحت إشراف الفنانة إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش.

وفي مكتبة الطفل بقصر ثقافة العريش استكملت فعاليات الأنشطة الصيفية والتي تضمنت عمل ورش "القراءة الحرة والرسم" تحت إشراف الأستاذة عزة زغلول أمينة المكتبة.

وفي جانب اخر تم عمل محاضرة بعنوان "النظافة الشخصية والتغذية السليمة" حاضت فيها شيماء عبد الحليم من ادارة الشئون الصحية بمكتبة ضاحية السلام، ويأتي ذلك ضمن برتوكول التعاون المشترك بين مديرية ثقافة شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالعريش، تحت اشراف إسماعيل رضوان مدير المكتبة.