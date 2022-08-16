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تنسيق 2022.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات فى المرحلة الأولى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:00 ص
تنسيق 2022.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات فى المرحلة الأولى معامل التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الثلاثاء، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى آخر أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك وفقا  لقرر الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.
 
وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، قد أعلن أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس الأثنين 107 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 16/8/2022.
 
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق. 
 
وأكد المُتحدث الرسمي، أنه على الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.
 
 

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