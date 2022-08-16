اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2022.. 115 ألفا و500 طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:02 م
تنسيق الجامعات 2022.. 115 ألفا و500 طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى مكاتب التنسيق بالجامعات
كتب محمد صبحى

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أعلن  السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الإثنين، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 115 ألف وخمسمائة طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022.
 
وأضاف د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
 
وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.
 
 

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

المرحلة الأولى للتنسيق

تسجيل الرغبات

موقع التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية



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