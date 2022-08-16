تكريم عامل بمطار أسيوط الدولى لأمانته وإعادته مشغولات ذهبية لإحدى الراكبات

أسيوط -هيثم البدرى

قام الطيار جمال السيد على مدير مطار أسيوط الدولى، اليوم الثلاثاء،بتكريم العامل رجب عبدالله،نظرا لأمانته بعد عثوره علي مشغولات ذهبية خاصة باحدى السيدات القادمات على احدى الرحلات بالمطار وقام على الفور بتسليمها لإدارة المطار.

وأشار مدير مطار أسيوط الدولى،إلى أن "رجب عبد الله" العامل بالمطار فور عثوره على المشغولات الذهبية توجه على الفور إلى إدارة المطار وقام بتسليمها للبحث عن صاحبتها بالتنسيق مع أمن المطار ورفض العامل قبول أى مكافأة مالية من صاحبة المشغولات الذهبية، ولذلك تم تكريمه تقديرا لوفائه وأمانته موجها له الشكر والتقدير.