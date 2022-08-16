تقرير لشعبة الخضراوات يكشف استقرار الأسعار مع زيادة المعروض

كتب إسلام سعيد

كشف تقرير شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عن استقرار الحركة التجارية في هذا القطاع مع انخفاض بعض الأسعار بسبب زيادة المعروض.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة إن هناك زيادة في معروض كافة الخضروات والفاكهة، وهو ما ينعكس على الأسعار بالاستقرار ، في ظل تدخل الدولة بكافة آلياتها ومنافذها وتنوعها على مستوى الجمهورية لزيادة المعروض، بجانب المحال التجارية في القطاع الخاص ؛ مما أدّى إلى تكامل الأدوار التي بالتبعية أدّت إلى ضبط السوق .

وقال "النجيب" إن الشعبة تصدر تقريرًا رسميًا باستمرار من واقع متابعتها للسوق وترفعه إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وأن التقرير الرسمي عن الشعبة يخرج من خلال المركز الإعلامي لغرفة القاهرة، وأن أي تصريحات أخرى دون ذلك الشعبة غير مسئولة عنها بالمرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه تقرير الشعبة أن كيلو الطماطم يُباع بسعر من 3 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 6 جنيهات تجزئة، والبصل من 1.25 إلى 2.25 جنيهات جملة، ومن 3 إلى 4 جنيهات تجزئة، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات جملة ومن 5 إلى 7 جنيهات تجزئة، والفاصوليا الخضراء من 7 إلى 11 جنيهات جملة، ومن 12 إلى 15 جنيهات تجزئة، والفلفل الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات جملة، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة، والباذنجان من 1,5 إلى 2.5 جنيه جملة، ومن 3,5 إلى 4.5 جنيهات تجزئة، والخيار من 3 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة، والجزر من 3 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة، والكوسة من 3 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 7 إلى 10 جنيهات تجزئة، والملوخية من 2.5 إلى 4 جنيهات جملة، ومن 5 إلى 6 جنيهات تجزئة، والبامية من 16 إلى 22 جنيهات جملة، ومن 23 إلى 25 جنيهات تجزئة، والثوم من 7 إلى 11 جنيهات جملة، ومن 10 إلى 13 جنيهات تجزئة، ليمون بلدي من 4 إلى 8 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 10 جنيهات تجزئة.

وعن الفاكهة، أكّد التقرير أن كيلو البرتقال الصيفي يُباع بسعر من 3.5 إلى 6 جنيهات جملة، ومن 7 إلى 10 جنيهات تجزئة، والعنب البناتي (أحمر- أصفر) من 5 إلى 7.5 جنيهات جملة ، ومن 10 إلى 15 جنيهات تجزئة، والموز من 9 إلى 12 جنيهات جملة، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والتفاح المصري من 6 إلى 12 جنيهات جملة ، ومن 15 إلى 18 جنيهًا تجزئة، والتفاح المستورد (أمريكي) من 23 إلى 29 جنيهًا جملة، ومن 25 إلى 30 جنيهًا تجزئة، كنتالوب من 3.5 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 7 إلى 9 جنيهات تجزئة، المانجو باختلاف أنواعها من 10 إلى 20 جنيهًا جملة، ومن 15 إلى 25 جنيهًا تجزئة، تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة ، الكمثرى من 7 إلى 13 جنيهًا جملة، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة.