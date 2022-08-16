"تعليم الدقهلية" تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتور أحمد هيكل، مدير عام التعليم العام، والدكتور حازم الألفي، مدير عام الخدمات، لمناقشة الاستعدادت لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والمقرر انطلاقها يوم السبت 20 أغسطس الجاري.
وأنهت مديرية التربية والتعليم، كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة من تجهيز أثاث وإنارة وتهوية، وتوفير زائرة صحية باللجان، وتأمين اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير جو آمن للطلاب.
وشدد عبد الرؤوف على ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية بكل حزم ودقة، بشأن عدم إجراء أي تحويلات للصف الثالث الثانوي، والانتهاء بوجه السرعة من إعداد كافة البيانات الخاصة برنامج التحول الرقمي للماهيات الباى رول Pay Roll، الخاص بدفع المرتبات لكافة العاملين بالدولة.
"تعليم الدقهلية" تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامةالثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:10 م
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عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتور أحمد هيكل، مدير عام التعليم العام، والدكتور حازم الألفي، مدير عام الخدمات، لمناقشة الاستعدادت لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والمقرر انطلاقها يوم السبت 20 أغسطس الجاري.
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