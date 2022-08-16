تعليمات مديرية التموين بالإسكندرية لصرف المقررات التموينية بعد الزيادة

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مديرية التموين بالإسكندرية، بيانا نوهت فيه عن تعليمات صرف المقررات التموينية بالزيادة الجديدة.

وأشارت مديرية التموين، إلى أنه نظرا لبداية صرف الدعم الإضافى على البطاقات التموينية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصا من مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية على وصول الدعم لمستحقيه يرجى الأتى:

أولا: على المواطن طلب استعلام عن قيمة الدعم المستحق على البطاقة التموينية من البقال التموينى قبل الصرف، ثم يتم الصرف طبقا للتعليمات المحددة.

ثانيا: تمسك المواطن فى حقه فى الحصول على بون الصرف من البقال التموينى عند الصرف.