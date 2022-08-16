تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، السويدي إليكتريك، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المجموعة المالية هيرميس القابضة، المصرية للاتصالات، بالم هيلز للتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 9902 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 12243 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4003 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3075 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3743 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، جولدت تكس للأصواف، العامة لصناعة الورق-راكتا.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات لعدد 87.6 مليون سهم بقيمة 179.4 مليون جنيه.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، فيما أعلنت شركة سبيد ميديكال بيع 9.9 مليون سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 3 ملايين سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني 1.3مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة فرتيكا للصناعة والتجارة 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن مصر العليا، 2000 سهم، 5 آلاف سهم، 2 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 29207 سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة كونتكت المالية القابضة، صافي أرباح بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 258 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 18%.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بمعدل نمو سنوي 35.2%، وبلغ صافي الربح 374.9 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 89.6%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 12% مقابل 8.5% خلال النصف الأول من عام 2021.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 9.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بمعدل سنوي 10%، وبلغ صافي الربح المحقق 170 مليون جنيه، ويرجع ذلك للتوسعات التي قامت بها شركات راية المختلفة في عدة مجالات وبيع استثمارات في شركات تابعة (مجموعة شركات أمان).

ومن جهة أخرى أعلنت شركة الصناعات الغذائية العرية-دومتي، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض شراء المقدم من شركة Expedition investments لشراء حتى عدد 96.2 مليون سهم بنسبة 34% والمكملة لنسبة 90% من أسهم شركة (دومتي) بسعر نقدي يبلغ 5 جنيهات للسهم الواحد وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

في سياق آخر قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ردًا على ما نشر حول قيام شركة تويوتا اليابانية تقوم بإعداد دراسة مبدئية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في موبكو وأبو قير للأسمدة، إن الموضوع يتعلق بدراسات وسوف يتم اتخاذ القرارات بعد الانتهاء من نتائج هذه الدراسات.