تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و630 شاحنة فى موانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 630 شاحنة و 95 سيارة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 320 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 310 شاحنة و 25 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 ومغادة السفينة امل فيما استقبل الميناء السفينة امل وغادر بالأمس السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2.

بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 825 راكب بموانئها المختلفة .