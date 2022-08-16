اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:52 م
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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و630 شاحنة فى موانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:00 م
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و630 شاحنة فى موانئ البحر الأحمر الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 630 شاحنة و 95 سيارة.
 
وأكدت الهيئة في بيان لها أن شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع،  320 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 310 شاحنة و 25 سيارة .
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2  ومغادة السفينة امل فيما استقبل الميناء السفينة امل وغادر بالأمس السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2.
 
بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 825 راكب بموانئها المختلفة  .
 
 
 
 
 
 

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