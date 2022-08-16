تجديد حبس متهمين بسرقة شقة ربة منزل بالشروق 15 يوما

كتب أحمد حسني -أسماء شلبى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس متهمين بسرقة شقة سكنية مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل باكتشافها سرقة شقتها بعد عودتها من الخارج.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة متهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.