تايوان تتعقب 30 طائرة عسكرية صينية و5 سفن فى جميع أنحاء البلاد

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الثلاثاء، أنها تعقبت 30 طائرة عسكرية صينية و5 سفن في جميع أنحاء البلاد حتى الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن الوزارة القول إنه من بين 30 طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الصيني، عبرت 14 طائرة صينية، بما في ذلك ثماني طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-30، وأربع طائرات مقاتلة من طراز جيه-16، وطائرتان مقاتلتان من طراز جيه -11، خط الوسط لمضيق تايوان.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه، تم تعقب طائرة هليكوبتر حربية مضادة للغواصات من طرازهاربين زد-9 في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية، موضحة أن تايوان أرسلت طائرات وسفن دورية قتالية، بينما نشرت أيضًا أنظمة صواريخ على الشاطئ لمراقبة الطائرات والسفن البحرية الصينية.

ويأتي هذا مع إعلان قيادة المسرح الشرقي لجيش الصين، أمس الإثنين أنها ستبدأ جولة جديدة من الدوريات المشتركة والتدريبات القتالية في المجال الجوي والبحري حول تايوان ردًا على زيارة مفاجئة لخمسة مشرعين أمريكيين بقيادة السناتور إد ماركي