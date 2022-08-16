تاكل طوب وتحلّي بالخسّ.. عصافير "الزِيبرا والفراولة".. مزار للمصريين والأجانب بالإسكندرية

فريق المحافظات

تربية العصافير بمنطقة محطة الرمل في الاسكندرية هواية يهواها أحد سكان المنطقة، حتى وصل عددها إلى 300 من نوعي الزيبرا والفراولة، وتتغذى علي الطوب وتحلي بالخس والبطيخ، ويتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين ومشاهدتها والاستماع إلى صوتها .

قال إسلام نصر، صاحب محل أحذية بمنطقة محطة الرمل، إنه يقوم بتربية العصافير منذ 20 عاما، فهي هواية يعشقها، وبدأت معه بتربية بحوز من عصافير الزيبرا والفراولة ،وهي عصافير سلالتها من اندونسيا وماليزيا ،حتى وصل عدد العصافير التي يقوم بتربيتها أمام المحل، إلي 300 عصفورا، وأصبح مكان لتوافد أعداد كبيرة من المواطنين لمشاهدتها والاستماع بصوتها يوميا .

واضاف اسلام نصر لـ "اليوم السابع"، أن عمر تلك العصافير تعيش حتي 5 سنوات، وتتميز بصوتها العالي وشكلها المميز، ويقوم بالانفاق عليها بمبلغ كبيرة ،ولها طبيب خاص ياتي للكشف عليها شهريا ، وأنه يقوم بتربية العصافير للهواية وليست للبيع، وعند زواجها وانتاج اعداد جديدة منها ، يقوم باهداء عدد منها للاقارب والأصدقاء بدون مقابل .

وأشار إسلام، أن هناك زائرين مصريين وأجانب، يتوافدن، إلى مشاهدة العصافير وتصويرها يوميا، والاستماع إلى صوتها خاصة ليلا ، وعن اسعار العصافير الموجودة أمام المحل يقول: أن أسعار الزيبرا والفراولة ،يبداء من 120 جنية ، أما اسعار الكناريا فتبدأ من 350 جنيه حتي مبلغ 5 آلاف جنيه، والسعر يكون على حسب الألوان، والشكل المميز لكل طائر، وتتغذى علي الطوب وتحلي بالخس والبطيخ.