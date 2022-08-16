تأكيد ليبى – أمريكى على ضرورة حل المعوقات السياسية فى ليبيا

كتب: أحمد جمعة

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافي والسفير الأمريكى، لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على ضرورة مواصلة العمل لأجل حل كافة المختنقات السياسية التى تعيق أى مشروع للاستقرار فى ليبيا، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بالإضافة لتجنيب البلاد أي تصعيد قد يؤثر على العملية السياسية، وسلامة المدنيين.

أكد "اللافي" في تدوينة له عبر حسابه بموقع تويتر عقب اتصال هاتفي مع السفير "نورلاند" بحثا خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأضاف "اللافي" في تغريدة ثانية قائلا: "جرى التأكيد على أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية والدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في هذا الشأن، والإسراع في إيجاد أرضية صلبة للتوافق بين مجلس النواب والدولة على القاعدة الدستورية".

من جهتها، نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عقب اللقاء سلسلة من التغريدات قالت فيها" إن السفير "نورلاند" تحدثت مع النائب "اللافي" حول جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمنى المتوتر في ليبيا، واتفقا على أنّه يتعيّن على الأطراف تجنّب أية خطوة من شأنها إثارة العنف.

وحثت السفارة الأمريكية في تغريداتها حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بليبيا في أقرب وقت ممكن.

كما أثنى نورلاند على الجهود التى يقوم بها المجلس في تعزيز المصالحة الوطنية، ورحب بدور الاتحاد الإفريقى فى هذا الصدد.