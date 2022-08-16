اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:07 ص
أكرم القصاص
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بيلاروسيا تثمن علاقاتها الودية مع الهند في مختلف المجالات

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:00 ص
بيلاروسيا تثمن علاقاتها الودية مع الهند في مختلف المجالات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
أ ش أ

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أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن تقديره لعلاقات بلاده الودية مع الهند بشكل كبير في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

ونقلت وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله - في برقية تهنئة إلى نظيرته الهندية دروبادي مورمو بمناسبة احتفال بلادها بذكرى الاستقلال - "الهند بلد فريد بثقافته الأصلية وتاريخه الغني القديم، بالإضافة إلى الإمكانات البشرية الهائلة، وبفضل السياسة الاجتماعية والاقتصادية الفعالة والسياسة الخارجية البناءة أصبحت نيودلهي اليوم قطبا مهما للتأثير في المجتمع العالمي".

وأكد أن مينسك مهتمة ببناء تعاون متبادل المنفعة في مجالات الصناعة والهندسة والزراعة والأدوية والعلوم والتعليم، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من التطوير المثمر للحوار بين البلدين في جميع المجالات.


روسيا

بيلاروسيا

ألكسندر لوكاشينكو

الهند

بيلاروسيا والهند



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