بيان لمطرانية شرق المنيا: الحماية المدنية سيطرت على الحريق فى دقائق

المنيا-حسن عبد الغفار

أصدرت مطرانية شرق المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، بيان يشرح تفاصيل نشوب حريق داخل كنيسة الأنبا بيشوي بالحي الثاني بمدينة المنيا الجديدة.

ذكر البيان الذي أصدره المطرانية برئاسة الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها: شهدت كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالحي الثاني بمدينة المنيا الجديدة حريقا دمر الكنيسة بالطابق الأرضي، وشوهدت ألسنة الهب والأدخنة تتصاعد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم، الثلاثاء، وكانت الكنيسة وقتها مغلقة ومطفأة الأنوار، حيث صلي القس يوساب عزت راعي الكنيسة القداس بالكنيسة العلوية، وبمجرد إخطار الأجهزة المعنية تحركت قوات الدفاع المدني للكنيسة خلال دقائق، ونجحت في محاصرة النيران، ومنع إمتدادها للكنيسة العلوية، وتمكنت من إطفائها دون خسائر بشرية.

وأضاف البيان: فور وقوع الحادث تواجد الأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، واستقبل ممثلي العديد من أجهزة الدولة، وعلي رأسهم محافظ الميا والأجهزة الأمنية ونواب البرلمان.

وذكر البيان: تابع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، مع الأنبا "فام" تفاصيل وتداعيات الحادث وأطمأن علي أبنائه من شعب الكنيسة.

وأضاف البيان: أجري فريق من النيابة العامة معاينة للكنيسة واستمع لأقوال شهود العيان، كما أجري المعمل الجنائي معاينة للكنيسة وأنها تؤكد أن سبب الحريق لا يمكن القطع به أو تخمينه باجتهادات شخصية إنما تحدده نتائج المعاينات والتحقيقات، وتثق الكنيسة في أجهزة الدولة التي لم تتدخر جهدا وتهيب الكنيسة من الجميع عدم تداول أقوال مرسلة.