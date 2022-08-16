بعد ضبط أجنبي يقلد العملة ويروجها.. اعرف كيف تفرق بين المزورة والحقيقية

كتبت أمنية الموجي -أسماء شلبى

انتشرت جرائم تزوير العملات الورقية في الفترة الأخيرة، وضبطت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير العملات خلال الأيام الماضية، ويقع بعض المواطنين في مأزق العملات المزورة، وتستعرض "اليوم السابع" 7 علامات للتفرقة بين العملات الحقيقية والمزورة، وهي كالتالي:

* "ملمس العملة".. العملة الأصلية يكون ملمس الورقة الخاصة بها خشنًا، أما العملات المزيفة يكون ملمسها ناعما وأملسا مثل الورق المطبوع.

*العملات الأصلية ألوانها زاهية وواضحة وصريحة غير متداخلة، أما العملات المزيفة ألوانها متداخلة وباهتة.

*العلامات المائية المطبوعة على الفئات المختلفة من النقود والتي يختلف شكلها من فئة لأخرى، فالعلامة المائية المطبوعة على فئة الـ10جنيهًا، ليست كتلك المطبوعة على فئة الـ100 جنيهًا.

*يوجد بروز عند الأرقام المكتوبة لفئة العملة وقيمتها، أما العملات المزورة فلا يوجد بها هذا البروز.

*الخط المزود به الورقة النقدية المطبوعة وهو ما يطلق عليه خط الضمان.

*النقود الأصلية بها خيوط لامعة ورسوم غير مكتملة، تكتمل في الضوء وبتحريكها في زوايا مختلفة، كرسمة أبو الهول، والعملات المزيفة لا يوجد بها هذه الرسوم.

*كل فئة من فئات العملة الأصلية يكون مكتوبا عليها أرقام مسلسلة منسوخة 4 مرات في أماكن مختلفة على العملة من الأمام والخلف، أما العملات المزيفة تكون الأرقام المكتوبة عشوائية.

وكانت وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) لحيازته (عملات وطنية مقلدة – كمية من مخدر الآيس) وبمواجهته أقر بسابقة شرائه المبالغ المالية المضبوطة بحوزته مقابل مبلغ مالى صحيح من أحد الأشخاص ، والذى يدير صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى القائم على إدارة تلك الصفحة المشار إليها ، (مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) وقيامه بإنشاء وإدارة تلك الصفحة لترويج العملات الوطنية المقلدة مقابل مبالغ مالية صحيحة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، وبحوزته (عدد من العملات الوطنية المقلدة من فئات مختلفة– هاتف محمول" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تُشير لنشاطه الإجرامى– الصفحة الإلكترونية التى يقوم من خلالها بعرض العملات المقلدة)..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتحصله على العملات المقلدة من (أحد الأشخاص) تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" نظير حصوله على عمولة .. وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ("يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ، وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة من عدة فئات مختلفة – بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتزوير – هاتف محمول) ..، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.