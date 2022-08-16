بعد توقف عدة سنوات.. استئناف نشاط نادى سباقات الهجن بالعريش ببطولة تنشيطية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، استئنافها أنشطة سباقات الهجن بمضمار نادى العريش لأول مرة بعد توقف عدة سنوات.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، إنه تم تنظيم بطولة تنشيطية لسباق الهجن علي مضمار نادي الهجن الرياضي بالعريش شارك فيها 82 جملا وفق توجيهات وزير الشباب و الرياضة ومحافظ شمال سيناء بعد استجابته لطلبات المدربين والمربيين لرياضة الهجن بإعادة تحديد مسار المضمار لرفع كفاءة الجمال في السباقات.

وأضاف أنه تم تحديد المسار بسواتر ترابية، ليتمكنوا في خلال الفترة القادمة من تدريب هجنهم وتنظيم سباقات تنشيطية فيما بينهم.

وقال كليب راشد، إنه تم الدفع بلودر من مجلس مدينة العريش بالتعاون مع أهل الهجن بعمل سواتر ترابية حول مسار المضمار بناء على طلبهم ، والذى جاء في إطار بدأ فى محافظة شمال سيناء الاستعدادات لعودة نشاط سباقات الهجن على أرض ميدان مضمار سباقات الهجن التابع لنادى الهجن الرياضى المصرى غرب مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط .

وأوضح مدير الشباب والرياضة أن نادى الهجن الرياضي المصري أول نادى سباقات هجن فى مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه إنطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر و أقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية.

وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربي، و جمهورها من المتابعين، وقال إن عودة نشاط سباقات الهجن لمدينة العريش سيضيف رواج للمدينة اقتصاديا وسياحيا، لافتا إلى أن موقع السباقات يقع على بعد مسافة قريبة من وسط مدينة العريش و ساحلها السياحي حيث تتوفر الفنادق ومقرات الشاليهات.

وأوضح كليب راشد أن مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومتر ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 مليون و750 ألف متر مربع.



تسابق الهجن



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