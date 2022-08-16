بريطانيا تدعو المؤهلين للحصول على "حقنة" كورونا" لعدم القلق بشأن نوع اللقاح

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قال نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين في المملكة المتحدة أنتوني هارندن، إن الأشخاص المؤهلين للحصول على حقنة معززة لكوفيد يجب ألا يقلقوا بشأن نوع اللقاح الذي سيحصلون عليه.



وأضاف أن النقطة الرئيسية هي أن الناس بحاجة إلى التطعيم بدلاً من القلق بشأن نوع اللقاح الذي يتلقونه، مؤكدًا أن جميع اللقاحات جيدة وأثبتت فعاليتها ضد الأمراض الشديدة من الاستشفاء والوفاة.



وكانت وكالة تنظيم الأدوية البريطانية قد أعلنت أمس الاثنين اعتماد لقاح جديد من شركة موديرنا الأمريكية مضاد لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا ، لتصبح بذلك أول بلد في العالم يوافق على لقاح مضاد للفيروس الأصلي والمتحور أوميكرون.