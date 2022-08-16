اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:54 م
أكرم القصاص
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بريطانيا: الأسطول الروسى بالبحر الأسود يواجه صعوبات فى فرض سيطرة بحرية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:58 م
بريطانيا: الأسطول الروسى بالبحر الأسود يواجه صعوبات فى فرض سيطرة بحرية الأسطول الروسى بالبحر الأسود - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء، أن فعالية أسطول البحر الأسود الروسي المحدودة حاليًا تفوض استراتيجية "الغزو" الروسية الشاملة، وذلك يرجع جزئيًا إلى تحييد التهديد البرمائي لأوديسا إلى حد كبير الآن.

وذكرت الوزارة في موجزها الاستخباري اليومي حول الوضع في أوكرانيا، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- أن "ذلك يعني أن أوكرانيا يمكنها تحويل مواردها للضغط على القوات البرية الروسية في مكان آخر".

وأشارت إلى أن أسطول البحر الأسود يواصل استخدام صواريخ كروز بعيدة المدى لدعم الهجمات البرية، لكنه يكافح حاليًا لفرض سيطرة فعالة على البحر مع اتخاذ موقف دفاعي للغاية، لافتة إلى أن الدوريات تقتصر بشكل عام على المياه التي تقع على مرمى البصر من ساحل شبه جزيرة القرم.

 


وزارة الدفاع البريطانية

البحر الأسود

اوديسا

صواريخ كروز



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