بايدن: قانون خفض التضخم من أهم التشريعات في تاريخ الولايات المتحدة

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن تشريع خفض التضخم الذي تم توقيعه الثلاثاء "من أهم التشريعات في تاريخ الولايات المتحدة".



وأوضح الرئيس الأمريكي، في كلمة له بالعاصمة واشنطن بمناسبة توقيع تشريع خفض التضخم، نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الشعب الأمريكي "قد ربح بذلك وخسرت المصالح الخاصة".



وانتقد بايدن "تشكيك" البعض قبل ذلك بإمكان توقيعه على قانون خفض التخضم، مضيفاً أنه "كان هنالك تهديدٌ لسيادة القانون وتشاؤم بشأن مستقبل الولايات المتحدة، ونحن لن نتردد ولن نتخلى عن عزمنا وقمنا بالبناء".



ووصف بايدن توقعيه على القانون بأنه "شهادة على الزخر بالروح الحيوية وأن الوعد الأمريكي حقيقي وينطلق".



وأفاد الرئيس الأمريكي، بأنه عندما تولي منصبه وضع على عاتقه "الاضطلاع بالمهام المقدسة لهذا المنصب" وأنه يسعى نحو العدالة والإنصاف وخلق الفرص للجميع وتحقيق الأمن والسلام، مضيفاً أنه كان يرمي إلى تحقيق هذه الأهداف منذ فترة كبيرة وقبل توليه رئاسة الولايات المتحدة.



وشدد بايدن على أن قانون خفض التضخم الذي سيوقع عليه "يفي بالوعد الذي وعدت به واشنطن الشعب الأمريكي لعشرات الأعوام".



وأوضح بايدن أن هذا القانون سيجعل كبار السن يدفعون تكلفة أقل للأدوية "ووضع حد أقصى ألفين دولار سنوياً للدواء بغض النظر عن السبب ومهما كان المرض".



ووصف بايدن القانون بأنه "أشد إجراء لمواجهة أزمة المناخ وتعزيز أمن الطاقة لدينا"، موضحاً أنه سيساعد بشكل عام الأسر الأمريكية على توفير الأموال وإيجاد عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة في قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.



وأعاد بايدن التأكيد مرة أخرى على أن مشروع القانون "خطوة كبيرة لمواجهة أزمة المناخ".