انقطاع المياه عن بعض مناطق منية النصر بالدقهلية لمدة 3 ساعات اليوم للصيانة

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بأعمال صيانة بمحابس طلمبات العكرة بمرفق مياه منية النصر، الأمر الذي يستدعي إيقاف المرفق وانقطاع المياه بالمناطق التالية: "برمبال القديمة - برمبال الجديدة - كفر علام - كفر أبو ذكري - ميت عاصم - منشية عاصم - الرياض - النزل - الكردي"، اليوم الثلاثاء الموافق 2022/8/16، بداية من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 12 ظهرًا.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال ، حتى لا تتأثر الخدمة نتيجة الانقطاع .