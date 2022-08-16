اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:10 ص
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انقطاع المياه عن بعض مناطق منية النصر بالدقهلية لمدة 3 ساعات اليوم للصيانة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:00 ص
انقطاع المياه عن بعض مناطق منية النصر بالدقهلية لمدة 3 ساعات اليوم للصيانة قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بأعمال صيانة بمحابس طلمبات العكرة بمرفق مياه منية النصر، الأمر الذي يستدعي إيقاف المرفق وانقطاع المياه بالمناطق التالية: "برمبال القديمة - برمبال الجديدة - كفر علام - كفر أبو ذكري - ميت عاصم - منشية عاصم - الرياض - النزل - الكردي"، اليوم الثلاثاء الموافق 2022/8/16، بداية من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 12 ظهرًا.
 
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال ، حتى لا تتأثر الخدمة نتيجة الانقطاع .
 

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