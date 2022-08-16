انتشال جثمان طالب غرق فى مياه نهر النيل بدسوق

لقى طالب بالمرحلة الثانوية، مصرعه غرقا أثناء استحمامه بفرع رشيد بنهر النيل، بمنطقة الكشلة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة الصيادين من أبناء دسوق من انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى دسوق العام، ليتم توقيع الكشف الطبي عليه ويتبين أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دسوق يفيد بورود بلاغ بغرق طالب في المرحلة الثانوية، غرق في نهر النيل بمنطقة الكشلة أثناء قيامه بالاستحمام ولم يجيد السباحة، ليلقي مصرعه غرقًا بنهر النيل وتتمكن قوات الإنقاذ النهري بمعاونة الصيادين من أبناء دسوق من انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى دسوق العام.

وبسؤال والد الطالب، موظف بشركة الغاز، أكد أن نجله فارس، عمره 18عامًا، كان يقوم بالاستحمام بنهر النيل وأنه غرق نتيجة عدم إجادته للسباحة وأنه لا يشتبه في وفاة نجله ولا يتهم أحدًا، فيما قام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي علي جثمان الطالب ليؤكد أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3003 لسنة 2022 إداري بندر دسوق، فيما جاري العرض علي جهات التحقيق التي أمرت بدفن جثمان الطالب بمعرفة أهليته.