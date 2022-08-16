انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة سيدة فى حادث سير بنزلة الطريق الأوسطى

أحمد إسماعيل

طلبت النيابة العامة بالجيزة، انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة ربة منزل لقيت مصرعها عقب اصطدام سيارة مسرعة بالسيدة بنزلة الطريق الأوسطي في البدرشين، وأمرت النيابة بالتحفظ علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وكلفت ادارة المرور بالجيزة بإنتداب مهندس فنى لاعداد تقرير عن سبب الحادث.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

تلقي قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفية بنزلة الطريق الأوسطي بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بربة منزل مما تسبب في مصرعها وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.