ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي قوله إن عباس سوف يستعرض مع المستشار الألماني أيضًا آخر التطورات السياسية والميدانية، بما فيها الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.



كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، مساء الإثنين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتس.