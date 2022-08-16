النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى العياط

كتب أحمد إسماعيل

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى العياط، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وكلفت النيابة إدارة المرور بالجيزة بإعداد تقرير فنى عن الحادث وبيان ملابساته وأسبابه.

أسفر الحادث عن إصابة شخصان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وطلبت النيابة الإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي، بمنطقة العياط بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان؛ لتسيير حركة السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.