المحافظات تواصل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والمصالح.. صور

كتب على عبد الرحمن

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات القاهرة والشرقية وبنى سويف وبورسعيد والدقهلية وسوهاج لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال المرحلة المقبلة .

وأكدت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الاجراءات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى بجميع الوحدات المحلية ، لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة وفى التوقيتات المحددة لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافة المسئولين فى جميع المواقع الحكومية بالمحافظات لتنفيذ خطة الترشيد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أعمال سرقة للتيار الكهربائى بالتعاون بين الأجهزة المعنية .

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالتنسيق مع المولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها، مشددا على التطبيق الحاسم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواعيد غلق المحلات والمولات .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء: كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية، جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.