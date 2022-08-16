اليوم السابع
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الكنيسة تصلى من أجل القمص عبدالمسيح بخيت كاهن كنيسة أبو سيفين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:35 م
الكنيسة تصلى من أجل القمص عبدالمسيح بخيت كاهن كنيسة أبو سيفين صلاة من أجل كاهن كنيسة أبو سيفين
كتب: محمد الأحمدى

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تصلى الكنيسة صلاة الثالث للقمص عبد المسيح بخيت كاهن كنيسة الشهيد أبى السيفين بإمبابة من كنيسة القديسة السيدة العذراء مريم بمسرة – شبرا، بحضور عدد من الأباء والمطارنة وأسرة الأب الكاهن.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك إشاعات وأكاذيب كثيرة خرجت عقب حريق كنيسة "أبو سيفين" بالجيزة، وهذا ترفضه الكنيسة جملة وتفصيلا، كما نرفض توجيه الاتهامات والتقصير من قبل الآخرين.

وأضاف البابا تواضروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية إنجي القاضي: "نشكر كل الناس مسلمين ومسيحيين وكل الإمكانيات التي خففت من الألم عقب وقوعه، وكل فرد تواجد قام بدوره، وما حدث قضاء وقدر ونحن نؤمن بالله كلنا، ونحن البشر في إيد ربنا، وهو اللي بيدينا الحياة وهو اللي بيسمح بنهاية الحياة، ورغم ألم الحادث إلا أنه لا يجب أن نفقد إيماننا، لأن من راحوا في الحادث كانوا في وقت صلاة".

وأكمل البابا تواضروس: "كلفت لجنة اليوم لزيارة المصابين في المستشفيات وعبرنا عن مشاعرنا وتمنياتنا لهم بالشفاء لكل الأطباء قايمين بالواجب وخلال أيام يخرجوا ويتمم شفائهم على خير".


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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