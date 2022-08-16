"القومى للمرأة" ينظم ندوة بمبادرة الأزهر "لتسكنوا إليها" فى أسوان.. صور

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ فعاليات المبادرة القومية "لتسكنوا إليها" والتى أطلقها الأزهر الشريف لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة وخاصة الشباب المقبلين على الزواج.

صرحت بذلك هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، والتى أكدت خلال بيان صحفى، تنظيم ندوة توعوية بقرية سبيل العرب بكوم أمبو استهدفت 50 سيدة وفتاة وبمشاركة نخبة من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف.

وأضافت، أن الندوة تناولت التوعية بموضوعات الزواج المبكر وختان الإنات وتوضيح مخاطرهما وأضرارهما الاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى موضوع ترشيد الاستهلاك وبيان آليات وأساليب تطبيقه فى مختلف مناحى الحياة.

وعلى جانب أخر أوضحت "مصطفى"، بأنه تم تنظيم لقاء مع رئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى تم خلاله عرض نماذج منتجات المشغولات اليدوية والمفروشات التى تقوم بتنفيذها مجموعة من السيدات أصحاب المواهب والحرف اليدوية المتنوعة وذلك من أجل تعزيز سبل التعاون والتنسيق وبحث إقامة معرض مناسب لتسويق هذه المنتجات الحرفية المتميزة.