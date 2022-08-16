"القومى للمرأة" يتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتنفيذ مبادرة "أنت الحياة" بالفيوم

كتب محمود راغب

يشارك المجلس القومي للمرأة في مبادرة «أنت الحياة» التى تنفذها مؤسسة حياة كريمة كفعالية توعوية موسعة في محافظة الفيوم، ولمدة 6 أيام خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس 2022، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومجموعه من الوزارات والمؤسسات والجامعات، لتتضمن مجموعه متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعى لدى اهالى قرية قلهانة بالمحافظة - التى تم اختيارها لتكون مكان إنطلاق هذه الفعالية - بعدد من القضايا الهامة والتى تمس حياتهم.

ويشارك المجلس القومي للمرأة بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة والتى يأتى من بينها تعريف السيدات بالمشروع القومى لتنمية الأسرة، إلى جانب تقديم ورش عمل عن الإرشاد الأسري وتنظيم الأسرة وكيفية اختيار الشريك والتثقيف أثناء الحمل والولادة والتغذية السليمة للأم والطفل وعلامات النمو والتطور الطبيعى للأطفال وكيفية ملاحظتها، بالإضافة إلى التوعية بالإعاقات المختلفة والتعريف بالخدمات المقدمة من مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمجابهة العنف ضد المرأة.

كما تتضمن الفعاليات التى ينفذها المجلس التوعية بالخدمات التى يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس من خلال تدريب السيدات وتنمية قدراتهن، بالاضافة إلى ورش عمل للتعريف بالبرنامج التدريبي عن ريادة الأعمال، كما تتضمن الأنشطة والفعاليات أيضا تكوين مجموعات عمل من السيدات لتعليمهن التدريب الحرفي على حرف التطريز على الخوص و الزجاج المعشق و الرسم على الخوص.

كما تشمل الأنشطة التى ينفذها المجلس تعريف السيدات بقرية قلهانه بالفيوم بمجموعات الإقراض والادخار الرقمى ضمن برنامج الشمول المالي للمرأة وتطبيق تحويشة وكيفية الادخار والاقتراض وإدارة الأموال.