القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة فى الهرم

بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء على ابنتها يمدخل عقار، بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم التوصل لهوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.