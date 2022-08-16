اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:21 م
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القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة فى الهرم

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:05 م
القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة فى الهرم حبس - أرشيفية
بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء على ابنتها يمدخل عقار، بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم التوصل لهوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه. 
 
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

الاعتداء على طفلة

قسم الهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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