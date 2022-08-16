اليوم السابع
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القبض على المتهمين باختطاف شخص واحتجازه فى مدينة الشروق

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:25 ص
القبض على المتهمين باختطاف شخص واحتجازه فى مدينة الشروق حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط مرتكبى واقعة اختطاف شخص واحتجازه لخلافات بينهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين يستقلان سيارة نصف نقل بالتشاجر مع أحد الأشخاص ( بائع متجول) وإجباره على استقلال السيارة صحبتهما ولاذا بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بإشراف اللواء علاء بشندي، وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بمخزن ملكه وعُثر بحوزته على (سلاح نارى - طلقة لذات العيار) وبصحبته (عدد 3 أشخاص) كما عُثر على المجنى عليه مُكبلا.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى لاعتقاده بأن المجنى عليه قام بسرقة الدارجة النارية "تروسيكل" خاصته واحتجازه بالمخزن ملكه والإستعانة بباقى المتهمين فى تكبيله والتعدى عليه بالضرب دون إصابات، كما أمكن ضبط المتهم الثانى وبحوزته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المجنى عليه اتهمهما باختطافه واحتجازه والتعدى عليه.

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