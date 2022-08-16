اليوم السابع
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الصين تجدد الإنذار باللون الأحمر فى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:01 م
الصين تجدد الإنذار باللون الأحمر فى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة
كتب خالد إبراهيم

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واصل المرصد الوطنى الصينى، اليوم الثلاثاء، إصدار إنذار باللون الأحمر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وهو أعلى مستوى فى نظام الإنذار المكون من 4 مستويات، مع استمرار موجة الحر الشديد فى المزيد من المناطق بالبلاد.

 

وخلال ساعات نهار الغد، من المتوقع أن تتعرض أجزاء من شنشى وآنهوى وهوبى وهونان وجيانغشى وتشجيانغ وشانغهاى وفوجيان وسيتشوان وتشونغتشينغ وقويتشو وقوانغشى وقوانغدونغ، لدرجات حرارة تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية، وفقا للمركز الوطنى للأرصاد الجوية.

 

وأضاف المركز أن درجات الحرارة فى أجزاء من سيتشوان وتشونغتشينغ وهونان وجيانغشى وتشجيانغ، ربما تتجاوز 40 درجة مئوية، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

 

ونصح المركز السلطات المحلية باتخاذ إجراءات الطوارئ لمواجهة موجة الحر الشديد، من خلال تعليق العمل فى الأماكن المفتوحة تحت درجات الحرارة العالية، وإيلاء اهتمام وثيق لتدابير الوقاية من الحرائق، والاهتمام بشكل خاص بالفئات الضعيفة.


الصين

ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة

الأرصاد الجوية



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