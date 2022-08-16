الصحة: نعيش بالمرحلة التجريبية للمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن المشروع ولد من رحم الاحتياج، وهو تطور لمنهج 137 الذى لا يمكن أن نسكت عليه أكثر من ذلك.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن الفكرة الرئيسية للمشروع تعتمد على القيام بدورنا تجاه المريض ونحاول توفير الخدمة للمريض دون تدخل من المريض أو ذويه.

وقال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أنه يتم الآن المريض يتوجه لأقرب مستشفى حكومى وإذا تم تشخيصه أنه يحتاج لسرير رعاية عاجلة، ويحصل على كافة الخدمات الطبية العاجلة ويتم تسجيل الحالة على المشروع القومى ويتم قبول الحالة، ويتواصل المشروع مع هيئة الإسعاف للوصول للمستشفى ونقله لمستشفى أخرى التى توفر له غرفة وسرير رعاية مركزة.