الصحة تكشف أسباب حدوث جلطات مبكرة للشباب.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب حدوث جلطات مبكرة للشباب والتي تضمنت:

1- نمط سلوك الحياة غير صحى

2- الحياة الخالية من الرياضة

3- الأغذية غير الصحية

4- التدخين

جلطات الدم كما يوحى الاسم هي جلطات دموية قد تتكون داخل الأوردة أو الشرايين، على الرغم من أنه قد يُنظر إليها على أنها تهديد، إلا أن الجلطات الدموية التي تتكون على الجروح والإصابات مهمة جدًا لدعم عملية التئام الجسم ومع ذلك، قد تكون هذه الجلطات أكثر إثارة للقلق إذا تشكلت داخل القلب.

تسمى الجلطات الدموية المتكونة داخل القلب بالخثار التاجي، يحتاج القلب، باعتباره العضو الأساسي المسئول عن ضخ الدم، إلى العمل بشكل طبيعي من أجل الحفاظ على عمل الجسم بشكل طبيعي.