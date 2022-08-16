اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

الصحة تكشف أسباب حدوث جلطات مبكرة للشباب.. تفاصيل

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:30 م
الصحة تكشف أسباب حدوث جلطات مبكرة للشباب.. تفاصيل الجلطات
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب حدوث جلطات مبكرة للشباب والتي تضمنت:

1- نمط سلوك الحياة غير صحى 

2- الحياة الخالية من الرياضة 

3- الأغذية غير الصحية 

4- التدخين

جلطات الدم كما يوحى الاسم هي جلطات دموية قد تتكون داخل الأوردة أو الشرايين، على الرغم من أنه قد يُنظر إليها على أنها تهديد، إلا أن الجلطات الدموية التي تتكون على الجروح والإصابات مهمة جدًا لدعم عملية التئام الجسم ومع ذلك، قد تكون هذه الجلطات أكثر إثارة للقلق إذا تشكلت داخل القلب.
 
تسمى الجلطات الدموية المتكونة داخل القلب بالخثار التاجي، يحتاج القلب، باعتباره العضو الأساسي المسئول عن ضخ الدم، إلى العمل بشكل طبيعي من أجل الحفاظ على عمل الجسم بشكل طبيعي.

الصحة

الجلطات

الشباب

جلطات الشباب

اسباب تكون الجلطات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة