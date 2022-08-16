السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

اشتعل حريق بسيارة ملاكي، بمنطقة البدرشين في الجيزة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة ،وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط، دائرة مركز البدرشين.

انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.