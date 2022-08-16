السجن 5 سنوات لمتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "ع.ح" و"ح.أ." بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم بقتل أحد الاشخاص بدائرة مركز سوهاج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل ومحمد أبو سداح، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وخالد سلامة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قاما خلالها بإطلاق النار عليه.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.