السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاملا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه ومصادرة السلاح المضبوط، وذلك لإدانته بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، و وحسين ابراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير وتامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية رقم 8093 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 527 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم" على ع ع" عامل مقيم دائرة أبوكبير،لمحكمة الجنايات لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص من الجهات المختصة.
السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى فى الشرقيةالثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:04 ص
محكمة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاملا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه ومصادرة السلاح المضبوط، وذلك لإدانته بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.
الموضوعات المتعلقة
جنايات الزقازيق تنظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل اليتيمالإثنين، 16 مايو 2022 12:02 م
بعد قليل.. جنايات الزقازيق تصدر قرارها فى واقعة هايدى ضحية الابتزاز بالشرقيةالخميس، 10 فبراير 2022 03:31 م
جنايات الزقازيق تطلب ضابط التحريات فى واقعة هايدى ضحية الابتزاز بالشرقيةالخميس، 10 فبراير 2022 11:32 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة