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السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى فى الشرقية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:04 ص
السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى فى الشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاملا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه ومصادرة السلاح المضبوط، وذلك لإدانته بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

 صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، و وحسين ابراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 8093 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 527 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم" على ع ع" عامل مقيم دائرة أبوكبير،لمحكمة الجنايات لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص من الجهات المختصة.

 

 

 


الشرقية

ابوكبير

جنايات الزقازيق

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محكمة جنايات الزقازيق

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