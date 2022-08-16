الرئيس اللبناني: أدعو القضاة للتحرر الكامل من الترغيب والترهيب

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، القضاة في لبنان إلى أن ينتفضوا لكرامتهم وسلطتهم ولا يهابوا ظلم أصحاب النفوذ – على حد وصفه.



وأكد عون - في كلمة وجهها لمنظومة القضاء بلبنان - أن من وصفهم بأصحاب النفوذ أدرى بوهنهم أمام القضاء عندما يؤدي القاضي رسالة عدالة الأرض بانتظار عدالة السماء – على حد ما ورد في كلمته.



وطلب عون من القضاء أن يواجه كل من يقيد عدالته في المصرف المركزي، وفي قضية انفجار ميناء بيروت البحري، مطالبًا القضاء بالتحرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب، معتبرًا أنهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائية.



وقال عون - في كلمته - إنه في التاسع من يونيو الماضي وبناءً على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، حرك القضاء المختص دعوى بحق المدعي عليه حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشركائه بتهم ارتكاب جرائم مالية خطيرة، وهي تحديدا جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.



وأضاف رئيس الجمهورية اللبنانية، أن التحقيق الكامل أظهر الارتكابات والمسؤوليات، وأسفر عن تقديم ورقة طلب تقضي بإحالة المدعي عليهم من قبل النيابة العامة في بيروت أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، معتبرًا أن القضاة المعنيين تهربوا من المسؤولية من دون أن يتم الادعاء وفق الأصول القانونية.



واستطرد عون - في كلمته - قائلاً: "من موقعي ودوري كرئيس الدولة، وبموجب قسمي الدستوري، أطالب القضاء بالتحرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائيّة."



وختم عون بدعوة للقضاة قال فيها: "انتفضوا لكرامتكم وسلطتكم ولا تهابوا ظلم اصحاب النفوذ، فهم أدرى بوهنهم أمامكم عندما تؤدّون رسالة عدالة الأرض بانتظار عدالة السماء."