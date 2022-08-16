اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 65 طن أغذية حجبها تجار عن المواطنين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:51 ص
الداخلية تضبط 65 طن أغذية حجبها تجار عن المواطنين مخزن سلع غذائية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (483) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  قرابة  (165) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجالى، حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (65) طن، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة (98) طن.
 
وفى مجال قضايا المخابز، تم ضبط (761) قضية من بينها (145) قضية "خبز ناقص الوزن، و (127)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات"، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب، بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى، تم ضبط (27) قضية بمضبوطات بلغت قرابة (151) طن أقماح محلية.

أسعار السلع

أخبار الحوادث

التموين

مباحث التموين

وزارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة