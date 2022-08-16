الداخلية تداهم مصنعا عشوائيا لتعبئة المواد الغذائية فى الشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (القليوبية – الشرقية) أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أسفرت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية والمبيدات الحشرية عن ضبط عدد (2) قضية (2مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية وتعبئة المبيدات الحشرية عشوائيان وبدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية بمضبوطات بلغت (46٫4 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع - 32٫5 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركة وهمية معدة للتداول- 24 طن مواد خام سائلة مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع المبيدات الحشرية المغشوشة والمقلدة - 4٫35 طن منتج نهائى لمبيدات آفات حشرية مواد مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأة ومعدة للتداول).

وفى مجال حماية البيئة وفي مجال المواد الغذائية تم ضبط عدد (2) قضية ("مصنع عشوائى لتعبئة وتداول المواد الغذائية بدون ترخيص – مجزر لتداول لحوم الدواجن بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية)، بمضبوطات بلغت (20 طن مواد خام مجهولة المصدر"سكر –زيت طعام" تستخدم فى التعبئة – 8 طن منتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لعدة شركات معدة للتداول – 300 كيلو جرام لحوم دواجن مغلفة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية)، وفي مجال الصحة العامة تم ضبط عدد (2) قضية ("مصنع عشوائى لتصنيع وتعبئة المنظفات المنزلية بدون ترخيص- مخزن عشوائى لتداول المواد الكيمياوية بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية)، بمضبوطات بلغت (2٫4 طن مواد خام سائلة مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع – 3260 عبوة منتج نهائى لمنظفات منزلية مصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية ومعدة للتداول - 19٫75 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركة وهمية ومعدة للتداول).

والطب البيطرى تم ضبط 2 قضية ب2 محل جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت (74 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.