اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحرس الوطنى التونسى يحبط 5 عمليات هجرة غير شرعية ويُنقذ 80 شخصا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:24 م
الحرس الوطنى التونسى يحبط 5 عمليات هجرة غير شرعية ويُنقذ 80 شخصا الحرس الوطنى التونسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، عن إحباط 5 عمليات هجرة غير شرعية، ليلة أمس، وإنقاذ 80 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 

وقال المتحدث، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني بمناطق منزل تميم، وجرجيس وقرقنة والمهدية من ضبط 11 شخصا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، كما تم حجز مبالغ مالية، وزورق مطاطي ومضخات هوائية.

 

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن الموقوفين.

 


الحرس الوطنى التونسى

هجرة غير شرعية

تونس

جرجيس

قرقنة



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