الحبس عامين لمتهم بالشروع فى قتل مواطن بدار السلام

أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في قتل مواطن بدار السلام، بالحبس سنتين ومصادرة السلاح الأبيض وإلزامه المصاريف الجنائية، صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين د عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم بالشروع في قتل المجني عليه، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد على أثر مشادة كلامية بينهما، بأن سدد إليه طعنة بسلاح أبيض في صدر المجني عليه ولحقها ضربًا بذات السلاح الأبيض بعموم جسده، محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك قتله، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.