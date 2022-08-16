اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار تجديد تراخيص إدارة ميناءى الحمراوين وأبو زنيمة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:01 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تجديد تراخيص إدارة ميناءى الحمراوين وأبو زنيمة ميناء الحمراوين - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزير النقل بتجديد الترخيص لشركة سيناء للمنجنيز بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو زنيمة التعدينى الواقع بمنطقة شرق خليج السويس على مسافة حوالى (140) كم من نفق الشهيد أحمد حمدى - محافظة جنوب سيناء ، بغرض استخدامه فى تداول المنجنيز وسبائك الفيرومنجنيز والجبس والكاولين والرمل الزجاجى والرمل الأحمر وكافة الخامات التعدينية والمعدنية. 
 
كما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير النقل، بتجديد الترخيص لشركة النصر للتعدين بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء الحمراوين التعدينى الواقع على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة بـ (80) كم - محافظة البحر الأحمر ، بغرض استخدامه فى تصدير الفوسفات ، وكافة الخامات المعدنية الأخرى المركزة المطحونة والمصنعة والأسمدة الفوسـفاتية وحمـض الفوسـفوريك. 
 
ونص القرار انه لا يجوز استخدام الميناء فى غير الغرض المرخص به ، كما بحظر التنازل عن الترخيص لأى جهة أخرى ، إلا بعد موافقة وزير النقل ، وإصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين من وزير النقل . 
 
ويتولى قطاع النقل البحرى الإشراف على الميناء المشار إليه ، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية . 
 
 

ميناء الحمراوين

ميناء ابو زنيمة

المنجنيز

النقل

التعدين



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