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الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 9 أغسطس الجارى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:21 م
الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 9 أغسطس الجارى المستشار بولس فهمى إسكندر
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء أحكام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 أغسطس 2022، حيث أصدرت المحكمة أحكامها في 8 دعاوي قضائية.
 
 
أبرزها: الحكم في الدعوى رقم 188 لسنة 19 قضائية "دستورية والحكم في الدعوى رقم 330 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والحكم في الدعوى رقم 88 لسنة 33 قضائية "دستورية" والحكم في الدعوى رقم 80 لسنة 40 قضائية "دستورية"، والحكم في الدعوى رقم 34 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ" والحكم في الدعوى رقم 12 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ"، والحكم في الدعوى رقم 64 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ" والحكم في الدعوى رقم 12 لسنة 43 قضائية "منازعة تنفيذ".
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار الدكتور عادل عمر الشريف ورجب عبد الحكيم سليم، ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد، كما حضر الجلسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.
 

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