اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: دخول امتحانات الثانوية العامة دور ثان بـ50% من الدرجة لمن رسب

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:43 م
التعليم: دخول امتحانات الثانوية العامة دور ثان بـ50% من الدرجة لمن رسب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن دخول امتحانات الثانوية العامة دور ثان بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها ، حيث يحصل الطالب على 50% فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول ، مضيفة أن الطالب الذى سوف يسمح له بدخول امتحانات الدور الثاني من رسب فى مادتين فأقل أما من رسب فى أكثر من مادتين يبقى للاعادة للعام الدراسى المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن من يستفيد بالدرجة الكاملة فى امتحانات الثانوية العامة دور ثان هم من قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول بعذر وتم قبوله.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان سوف تبدأ 20 أغسطس الجارى.


التربية والتعليم

امتحان الثانوية العامة دور ثان

قواعد دخول امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

"التربية والتعليم": تظلمات الثانوية العامة متاحة لجميع الطلاب والطريقة الأفضل لتأكد الطالب من إجاباته.. فحص جميع الطلبات المقدمة ومن يثبت حقه فى درجات سيحصل عليها.. وتؤكد: استقبال التظلمات حتى 18 أغسطس الجارى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:00 ص

برلمانى يوضح تحديات تواجه وزير التربية والتعليم الجديد

السبت، 13 أغسطس 2022 10:37 م

بالإنفوجراف.. تعرف على السيرة المهنية لـ13 وزيرا جديدا.. وزير التربية والتعليم بدأ حياته مدرس كيمياء.. 40 عاما فى الهندسة تؤهل عاشور للتعليم العالى.. ورحلة طويلة فى طب الأسنان تصل بـ"عبدالغفار" إلى "الصحة"

السبت، 13 أغسطس 2022 06:06 م

رضا حجازى من معلم إلى وزير للتربية والتعليم.. حاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس.. ومصادر بالتعليم تؤكد: يستكمل منظومة التطوير.. وضع شكل نهائى لامتحانات الثانوية العامة أبرز المهام المكلف بها

السبت، 13 أغسطس 2022 06:00 م

بدأ مسيرته معلم كيمياء.. السيرة المهنية لوزير التربية والتعليم الجديد (إنفوجراف)

السبت، 13 أغسطس 2022 02:33 م

التعديل الوزاري.. رضا حجازي.. من معلم كيمياء إلى وزير التربية والتعليم

السبت، 13 أغسطس 2022 12:37 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة