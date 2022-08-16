التعليم: دخول امتحانات الثانوية العامة دور ثان بـ50% من الدرجة لمن رسب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن دخول امتحانات الثانوية العامة دور ثان بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها ، حيث يحصل الطالب على 50% فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول ، مضيفة أن الطالب الذى سوف يسمح له بدخول امتحانات الدور الثاني من رسب فى مادتين فأقل أما من رسب فى أكثر من مادتين يبقى للاعادة للعام الدراسى المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن من يستفيد بالدرجة الكاملة فى امتحانات الثانوية العامة دور ثان هم من قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول بعذر وتم قبوله.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان سوف تبدأ 20 أغسطس الجارى.