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التعليم: تمكين طلاب الثانوى المتظلمين على النتائج من الاطلاع على كراسات الإجابة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:00 ص
التعليم: تمكين طلاب الثانوى المتظلمين على النتائج من الاطلاع على كراسات الإجابة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تمكين طلاب الثانوية العامة المتظلمين على النتيجة من الاطلاع على كراسات الإجابة اليوم الثلاثاء، واستقبالهم بمقر الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ومنح الطالب صورة من كراسة البابل شيت فى المادة المتظلم، ثم نموذج الإجابة من الوزارة حتى يقوم الطالب بالتأكد من إجابته ومقارنة الإجابة بكراسة البابل شيت مع الإجابة بنموذج الإجابة الذى يتم تسليمه له داخل الكنترول مع كتابة ملاحظاته.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا عبر الرابط التالى.
 
https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ
 
وتستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
 
- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.
 
- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.
 
- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية
 
- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.
 
- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.
 
- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.
 
- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.
 
- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.
 
 
 
 

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لينك تظلمات الثانوية العامة 2022

موقع تظلمات الثانوية العامة 2022



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