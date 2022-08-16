اليوم السابع
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التضامن تواصل إجراءات صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:00 م
التضامن تواصل إجراءات صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين كنيسة أبو سيفين
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي منذ أمس في صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين.

وسيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات، وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجارى، حيث ستحصل أسرة المتوفى على 100 ألف جنيه، والمصاب الذى يقضى أكثر من 72 ساعة بالمستشفى 20 ألف جنيه ومن يقضى فترة أقل 10 آلاف جنيه.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالى، بل سيكون هناك دعم نفسى وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لاعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر المصري بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث، كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بفتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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