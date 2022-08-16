البحوث الفلكية: كوكب الزهرة مع "الحشد النجمى خلية النحل" غدا فى مشهد بديع

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم 17 أغسطس، مع الزهرة وخلية النحل، حيث يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان.

وأشارت تادرس، إلى أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران الساعة 4:15 صباحا حتى اختفاء المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الامر استخدام تلسكوب صغير.

وكشفت الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة (النسر الطائر - النسر الواقع - ذنب الدجاجة) ، يترائى في الظهور طوال شهر أغسطس عند دخول الليل وحتى الثالثة صباحا تقريبا

كما تترائى الكواكب الثلاثة (المريخ - المشترى - زحل) بعد منتصف الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي حتى ما قبل نهاية شهر أغسطس، وأيضا مجموعة العقرب ومجموعة القوس (براد الشاي) باتجاه الجنوب عند دخول الليل طوال شهر أغسطس، بينما تبدأ مجموعة الجبار الشهيرة في الشروق في الثالثة صباحا تقريبا.